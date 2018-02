Conversa Capital com Humberto Pedrosa

Foto: Antena1





A TAP faturou 3 mil milhões em 2017. A divida ficou abaixo dos 700 milhões. A operação no Brasil (ME) continua a dar prejuízos que, espera Humberto Pedrosa, fiquem abaixo dos 50 milhões. Ainda assim o grupo vai ter também resultados positivos.Humberto Pedrosa, empresário, dono da Barraqueiro e acionista da TAP, revelou que a solução para a ME/Brasil (Manutenção e Engenharia) passava pelo investimento que os chineses da HNA se preparavam para fazer na TAP, com a criação de uma parceria na área da manutenção, por isso, ficou surpreendido com os problemas de liquidez da empresa chinesa. Se a HNA não tiver capacidade para investir, a TAP, adianta, vai ter de encontrar outro investidor.Para 2018 espera que a empresa continue a crescer em quantidade e qualidade, admite no entanto que as greves tem um impacto negativo. Defende uma revisão do Acordo de Empresa porque está desatualizado e é demasiado rígido. Considera que as alterações vão beneficiar os trabalhadores e a empresa e acredita que vai ser possível chegar a acordo.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Rosário Lira (Antena1) e Maria João Babo (Jornal de Negócios):