Conversa Capital com Jorge Miranda

Foto: Antena1

Jorge Miranda, professor de direito, constitucionalista, considera que "há desvios profundamente lamentáveis" no comportamento de alguns deputados. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o "pai" da Constituição considera que "a imagem que muitos deputados dão não é favorável à instituição" e deviam assumir com mais clareza a função de representantes do povo. Neste sentido, critica a inação da Comissão de Ética que, no seu entender, devia agir preventivamente.



Jorge Miranda também se mostra crítico em relação aos membros do Governo que não assumem a sua responsabilidade política, confundindo essa situação com responsabilidade pessoal, civil ou criminal. Refere a propósito a caso de Tancos e do ministro da Defesa, que "devia ter saído há mais tempo pelo seu pé" porque "há momentos em que as pessoas devem compreender que já não podem continuar". A instituição militar essa também sai "um pouco debilitada", no entender de Jorge Miranda.



O professor jubilado considera que há falta de transparência no exercício de funções públicas. Explica que "há mudanças de dirigentes nem sempre bem explicadas, há situações na fronteira da responsabilidade, há situações de um certo autoritarismo em relação aos cidadãos". Um autoritarismo que, segundo Jorge Miranda, se reflete na "dificuldade no exercício de direitos", como seja na saúde.



Em matéria de direitos, recusa a ideia de que os juízes possam fazer greve porque são um órgão de soberania. E, assim sendo, refere que o que há neste momento é "um conflito entre órgãos de soberania", que se resolve com "bom senso, pela conversa e negociação, mas nunca pela greve". Já quanto aos polícias, admite ser mais sensível à sua causa do que à dos professores. Considera que "há problemas que têm de ser enfrentados" porque os polícias correspondem a uma função essencial do Estado". Contudo alerta: "Tem de ser enfrentado com ousadia, clarividência e lucidez", coordenando as "soluções com igualdade entre si, para não criar mais desconforto entre as classes".



O "pai" da Constituição admite que haja aspetos a melhorar na Constituição, mas é contra uma revisão constitucional. Seria "insensato" e "não se justifica".





Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Jorge Miranda a Rosário Lira (Antena1) e Filomena Lança (Jornal de Negócios):