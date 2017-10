Conversa Capital com José Galamba de Oliveira

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, José Galamba de Oliveira considera que depois do que aconteceu com os incêndios chegou a altura de voltar a colocar o assunto em cima da mesa. O fundo poderia ser criado nomeadamente com contribuições do sector e abranger para além dos incêndios, os sismos e as cheias.



Este fundo não incluiria as situações de seca que segundo o presidente da APS estão cobertas pelos seguros agrícolas. Apesar do ministro da Agricultura ter já vindo dizer que a seca tem de ser incluída no sistema de seguros, José Galamba de Oliveira considera que para já não há condições para criar um seguro específico para a seca. Admite no entanto uma revisão dos seguros agrícolas para melhor cobertura das situações de seca.



José Galamba de Oliveira garante que apesar deste ser o maior sinistro de sempre no sector segurador em Portugal, as empresas tem capacidade financeira para satisfazer todos os pedidos.



Nesta entrevista o Presidente da APS adiantou ainda que a associação defendeu junto do governo a criação de um novo plano individual de reforma, o PIR para substituir os PPR. José Galamba de Oliveira considera que é preciso incentivar a poupança para a reforma e por isso propôs ao governo a criação deste produto com um benefício fiscal. O governo não se comprometeu mas o diálogo continua.



Esta entrevista a José Galamba de Oliveira, Presidente Associação Portuguesa de Seguradores (APS), foi conduzida pelos jornalistas Rosário Lira (Antena1) e Tiago Freira (Jornal de Negócios).



Assista aqui, em formáto vídeo, à entrevista a José Galamba de Oliveira dada ao programa Conversa Capital: