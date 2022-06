Conversa Capital com José Tavares, Presidente do Tribunal de Contas

O presidente do Tribunal de Contas não afasta a possibilidade de realizar uma auditoria aos serviços de urgência dos hospitais, nomeadamente de obstetrícia. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, José Tavares diz que para já nada está previsto porque "o tribunal não pode organizar e planear ações de acordo com problemas conjunturais," mas no seu planeamento poderá vir a integrar esse tipo de auditoria.De resto, lembra que a Saúde é um problema estrutural, um setor difícil, que envolve muitos recursos e interesses e que precisa de organização.Em termos gerais, o presidente do Tribunal de Contas, entidade que assegura o controlo financeiro dos dinheiros públicos, considera que hoje em dia a Administração Publica gere melhor e há uma preocupação acrescida com o bom desempenho económico. Os números provam isso. Por exemplo, em matéria de fiscalização prévia, o ano passado foram apresentados 2.200 contratos e só 27 foram rejeitados.Ainda assim, o controlo do Tribunal mantem-se apertado e, nesta entrevista, José Tavares garantiu que tal como o presidente da República pediu, o Tribunal de Contas fará um escrutínio reforçado às decisões tomadas pelas entidades publicas, ao abrigo do decreto-lei que estabelece um regime excecional e temporário para a contratação publica, nomeadamente empreitadas, sujeitas ao impacto do aumento dos preços.José Tavares revelou que o Tribunal de Contas vai apresentar dentro de um mês o segundo relatório com a apreciação sobre a contratação publica realizada até agora no âmbito do PRR, e já está a acompanhar a execução de alguns desses contratos. De acordo com a lei, as entidades adjudicantes que celebrem contratos com um montante inferior a 750 mil euros, que não obriga a fiscalização, têm de comunicar a celebração desses contratos ao Tribunal de Contas, no âmbito da fiscalização concomitante. Segundo o Presidente do Tribunal de Contas, na generalidade, o processo "tem estado a correr bem". Deram entrada na plataforma do "econtas" mais de 350 contratos, cuja celebração foi acompanhada pelo TC, no âmbito da fiscalização concomitante. Já no que toca aos contratos sujeitos a fiscalização previa que foram submetidos receberam na totalidade o visto do Tribunal de Contas.Nesta entrevista o presidente do Tribunal de Contas anunciou ainda que até 15 de julho o Tribunal de Contas vai apresentar o segundo relatório sobre o Novo Banco. Desta feita, o TC vai analisar a gestão. Ainda sobre o financiamento público analisado no primeiro relatório, José Tavares lembra que todo o dinheiro que foi desembolsado para o Novo Banco é dinheiro público, incluindo o dinheiro encaminhado pelos bancos para o Fundo de Resolução.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Filomena Lança do Jornal de Negócios.