Conversa Capital com Nuno Miguel Marques

Foto: Antena1





Nuno Miguel Marques adianta, em entrevista à Antena1 e ao Negócios, que a empresa teve prejuízos de milhões com os incêndios de outubro, que atingiram o empreendimento turístico de Montebelo, na Aguieira. O gestor não responsabiliza ninguém mas defende e espera que haja no futuro uma melhor coordenação no terreno dos meios de proteção civil.



Para aliviar o impacto das consequências da interioridade Nuno Miguel Marques concorda com quem defende que haja uma discriminação positiva, ao nível fiscal, para as empresas instaladas no interior.



Vista Alegre e Bordalo Pinheiro estão completamente recuperadas e já fizeram o "turnover"



A Vista Alegre e a Bordalo Pinheiro - as duas empresas mais conhecidas do grupo Visabeira - estão completamente recuperadas e a apresentar resultados positivos. Tanto assim que a intenção do grupo é manter a Vista Alegre em bolsa e se possível aumentar o "free floot" através de uma dispersão de capital.



A Visabeira Global para já não vai para a bolsa, mas Nuno Miguel Marques garantiu que em 2020, a empresa vai conseguir ser o maior prestador de serviços ao nível europeu nas telecomunicações. Nessa altura, a entrada em Bolsa vai ser feita em França, através da Construtel, empresa detida em 100 por cento pela Visabeira Global e que inclui toda a operação na Europa.





Pode ver aqui na íntegra esta entrevista do CEO da Visabeira a Rosário Lira (Antena 1) e Alexandra Machado (Jornal de Negócios):