Conversa Capital com Paulo Duarte

Foto: Antena1

O modelo de comparticipação dos medicamentos é uma das medidas que, no seu entender, deve ter tratamento prioritário pela nova equipa ministerial da saúde. Adianta que há comparticipações cuja existência não se justifica.



O presidente da ANF entende que não há possibilidade para aumentar as margens das farmácias, mas defende que sejam compensadas com novas valências. Para o novo contrato social, que termina no final do ano, a ANF propôs ao governo que crie um mecanismo que avalie os benefícios e compense as farmácias. Paulo Duarte diz que o incentivo à compra de genéricos está esgotado e precisa de ser renovado a bem do mercado. Aliás, refere que se nos próximos trimestres nada for feito, os números poderão descer ainda mais.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Paulo Duarte a Rosário Lira (Antena1) e João d'Espiney (Jornal de Negócios):