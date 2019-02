Conversa Capital com Paulo Trigo Pereira

Foto: Antena1

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Paulo trigo Pereira admite que o relatório de auditoria é importante, bem como a possibilidade de saber quem foram os grandes devedores, mas ainda assim não vê necessidade de, por causa disso, criar uma nova comissão de inquérito, até porque o relatório vai ser entregue à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e esta é suficiente para fazer a sua análise. No seu entender o relatório deve ser usado para apurar as responsabilidades criminais, porque as "responsabilidades políticas já foram assumidas por José Sócrates quando perdeu as eleições". Paulo Trigo Pereira duvida dos benefícios da criação de uma nova CPI: "será utilizada politicamente em termos de uma campanha eleitoral em curso".



Nesta entrevista o deputado critica Marcelo por "entrar no jogo antes de ser a sua altura de entrar". Numa referência ao facto de o presidente da República ter tomado posição pública sobre a Lei de Bases da Saúde, antes do diploma ter sido aprovado na Assembleia da Republica, Paulo Trigo Pereira admite que se sentiu condicionado e acredita que os outros deputados se sentiram também assim, por causa da tentativa do Presidente da Republica de influenciar o debate de uma forma explícita.



Paulo Trigo Pereira, que integrou o grupo de especialistas que participou na elaboração do programa de governo na área da economia, não acredita que o PS tenha maioria absoluta nas próximas eleições, porque há muita insatisfação e mérito da oposição. Ainda assim, admite que não ter maioria absoluta "tem aspetos positivos" porque, no seu entender, as propostas do governo saíram melhoradas fruto do acordo com o BE e o PCP.





Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Rocha Andrade a Rosário Lira (Antena1) e Susana Paula (Jornal de Negócios):