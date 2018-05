Conversa Capital com Pedro Oliveira

Foto: Antena1



Pedro Oliveira diz que vê esta medida como mais uma “arma de arremesso político" em nada determinante para a agenda dos combustíveis em Portugal.



O presidente do Conselho de Administração da BP em Portugal admite que os combustíveis são caros por causa dos impostos e da elevada taxa de incorporação de biocombustíveis. Contudo não acredita numa mudança do ISP para o Orçamento do Estado de 2019 até porque qualquer "toque que se faça não é determinante", seria necessário uma abordagem estrutural. Adianta: "brincar com um cêntimo para cima e outro para baixo não é relevante".



Espera também que o OE para 2019 não reinvente nada, não penalize o sector, não promova nenhuma discriminação positiva na energia, entre as diferentes áreas, e que deixe claro os objetivos estratégicos, com regras iguais para todos e "penalizando quem não cumpre".



Pedro Oliveira adianta que tem conhecimento da existência de contrabando de combustíveis em Portugal. Ou seja estão a entrar no país combustíveis que não cumprem as regras de incorporação de biocombustíveis e assim conseguem ser vendidos a um preço mais baixo. Aguarda pelas conclusões do grupo de trabalho que está a analisar o assunto, mas adianta que a solução é simples e passa por exigir uma garantia bancaria sobre obrigações futuras, a quem quiser entrar no mercado, ou seja, só entra quem tiver capacidade financeira.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Pedro Oliveira a Rosário Lira (Antena1) e André Cabrita Mendes (Jornal de Negócios):