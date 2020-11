Conversa Capital com Salvador de Mello, presidente da Health Cluster Portugal

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Salvador de Mello considera que o governo está a fazer o que “lhe compete”. Por isso considera que “é muito importante que em vez de atirarmos pedras uns aos outros, estejamos cada vez mais unidos para ultrapassar a situação que estamos a viver”. Apesar de reconhecer que tem havido um esforço do governo, aponta como como falha o planeamento.É também neste sentido que apela a que haja uma gestão das expectativas em relação à chegada da vacina.Salvador de Mello lembra que o contribuído do sector privado da saúde tem sido significativo no combate à pandemia. Adianta que neste momento há centenas de camas disponíveis para receber doentes COVID-19.Em relação aos doentes não COVID, o presidente do cluster da saúde fala de uma “pandemia silenciosa” de toda uma população que precisa de ser tratada. Salvador de Mello garante que há neste momento protocolos a serem assinados para reforçar esse contributo.Com base num estudo feito pelo cluster da saúde, Salvador de Mello lembra que é importante, por um lado, o governo reconhecer o carácter misto do sistema de saúde para melhorar o acesso a cuidados de saúde das populações e, por outro lado, criar um instituto para gerir a prestação de cuidados de saúde. Para Salvador de Mello, a gestão dos cuidados de saúde não pode estar entregue ao Ministério da Saúde. Dá como exemplo de falta de gestão, a questão dos médicos. Segundo Salvador de Mello, não há falta de médicos. Estão é mal distribuídos e pouco mobilizados. Adianta mesmo que se a exclusividade avançar por decreto, o SNS vai ficar ainda mais esvaziado de médicos.Nesta entrevista, Salvador de Mello vai mais longe e diz mesmo que o sector da saúde deve ser tutelado também pelo Ministério da Economia. Aponta a ausência desta tutela como responsável pelas dificuldades do sector: pagamentos em atraso, taxação excessiva e licenciamentos demorados, estão a prejudicar o crescimento do sector.Uma entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Manuel Esteves do Jornal de Negócios.