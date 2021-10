Conversa Capital com Vieira da Silva, antigo Ministro do Trabalho e da Segurança Social

Avançar para eleições antecipadas seria causar um "dano sério ao país". As palavras são de Vieira da Silva, antigo ministro do Trabalho e da Segurança Social.



Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Vieira da Silva considerou que avançar para eleições antecipadas seria prejudicar a recuperação económica e social do país e ninguém sairia reforçado... "e se alguém tiver essa ilusão é passageira.. . "







O antigo ministro espera que ainda haja margem para a conciliação, pede aos partidos para medirem bem as consequências e lembra que o governo tem dado provas de que irá tão longe quanto possível. Para Vieira da Silva, os partidos têm de saber fazer a conciliação entre os interesses de manutenção da sua influência e o progresso do país porque Portugal ainda está muito longe do que estaria se não tivesse havido crise. Vieira da Silva diz que a incerteza e a perturbação subsistem e aconselham cautelas.





Lembra que Portugal conseguiu dar uma resposta à crise pandémica, mas nada garante que vá conseguir vencer outras batalhas se " não houver estabilidade e entendimentos mínimos". Mais: Vieira da Silva considera que seria "ingénuo" e "irresponsável" pensar que "os efeitos das políticas publicas não influenciam a forma como olham para nós".





Vieira da Silva considera que a discussão da legislação laboral não devia ser confundida com a discussão do Orçamento do Estado. "Não é desejável fazer depender o orçamento das alterações à legislação laboral" porque essa "exige um plano de reflexão e visualização estratégica que não existe no Orçamento do Estado, que é um instrumento de gestão de conjuntura". Refere ainda que "o debate sobre as questões laborais são debates que ganham se forem pensados numa logica plurianual e pluri legislatura".





Em relação a medidas concretas que estão em cima da mesa da negociação à esquerda como o recálculo das pensões para as longas carreiras contributivas, Vieira da Silva considera que seria "um passo perigoso" e em relação às pensões refere que com a fórmula de calculo existente se o crescimento previsto se mantiver acima dos 2% haverá um aumento real das pensões médias e baixas em 2023.





