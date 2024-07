Entidades Regionais de Turismo vão ter financiamento reforçado já no próximo Orçamento para 2025

garantia por parte do governo de que o aumento das transferências vai acontecer já no Orçamento do Estado para 2025, uma situação que considera de elementar justiça, uma vez que, desde 2016, não há alteração dos montantes transferidos. alteração ao modelo organizativo das entidades regionais de turismo que lhes vai dar mais autonomia administrativa e financeira. interessante", mas só vem dar resposta "a parte dos problemas do setor". André Gomes considera que tudo o que melhore a vida das empresas é bem-vindo, mas não se compromete com avaliações sobre as medidas até que as mesmas se consolidem e se perceba a sua eficácia. já ter a garantia de que a questão vai ser vista pelo Governo, lamenta que não tenha sido incluído um reforço da linha de financiamento para a angariação de grandes eventos. André Gomes adianta que já teve a, uma situação que considera de elementar justiça, uma vez que, desde 2016, não há alteração dos montantes transferidos.Acresce que está também já em preparação umaO Presidente do Turismo do Algarve diz que o pacote para acelerar a economia aprovado em Conselho de Ministros é "", mas só vem dar resposta "". André Gomes considera que tudo o que melhore a vida das empresas é bem-vindo, mas não se compromete com avaliações sobre as medidas até que as mesmas se consolidem e se perceba a sua eficácia.No pacote de 60 medidas, apresentado pelo Governo, há 16 direcionadas para o setor do Turismo, mas André Gomes, apesar de, lamenta que não tenha sido incluído um reforço da linha de financiamento para a angariação de grandes eventos.

André Gomes considera que não há mais margem para aumentar o preço das dormidas no Algarve, como até agora, e defende o reforço das ligações da TAP a Faro. Crê ainda que não vai faltar água no Algarve até ao final do ano e preconiza a aplicação de uma taxa turística em toda a região e de igual valor. Não foi concretizado no programa agora apresentado pelo Governo para acelerar a economia, mas o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) revela em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios que o Governo está a preparar a alteração à legislação que vai permitir dar a estas entidades mais autonomia e mais proximidade às regiões.





De resto, o Presidente da Região do Turismo do Algarve concorda com o Governo quando afirma que o turismo continua a ser uma área de elevado potencial de crescimento económico para o país e antevê um verão e um ano de 2024 com mais receita e mais procura do que em 2023, que já foi um ano recorde. Sobre o aumento do preço dos hotéis no Algarve diz, que do seu ponto de vista, "não há margem para aumentos como os que aconteceram nos últimos anos, nem isso é desejável" e sublinha que qualquer aumento deve ser "acompanhado com um incremento da qualidade do serviço". Nega que esta seja a razão que leva os portugueses a escolherem outros destinos. Sublinha aliás que a procura interna pelo Algarve tem aumentado, o que acontece é que está mais diluída pelo ano e menos concentrada no verão.





Já quanto aos estrangeiros, André Gomes refere que se nota uma preferência e um interesse crescente dos norte-americanos, mas adianta que os mercados tradicionais como a Alemanha e o Reino Unido também têm tido um crescimento continuado consolidado.





TAP reforçasse as ligações a Faro, nomeadamente as ligações nacionais, muito associadas ao trabalho e aos negócios, tal como aconteceu no Porto. Neste âmbito o Presidente da RTA refere ainda que gostava que a, nomeadamente as ligações nacionais, muito associadas ao trabalho e aos negócios, tal como aconteceu no Porto.

Deseja também que a mobilidade na região fizesse parte das intenções do Governo. Em tom de desabafo refere mesmo: "ao Algarve é tudo sempre mais difícil de chegar".





Garante que não vai faltar água até ao final do ano, mas considera que aliviar as medidas de restrição ao consumo é sempre um "risco". Ainda assim sublinha o esforço feito por todos e que já permitiu reduções significativas nos consumos.