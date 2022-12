Preço dos produtos agrícolas vai continuar a aumentar

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, lembra que os custos de produção continuam a aumentar e por isso há necessidade de fazer ajustamentos nos preços.Eduardo Oliveira e Sousa revelou que já pediu ao ministro do Ambiente para que os agricultores tenham acesso ao mercado regulado da eletricidade, como acontece com os consumidores domésticos. Caso contrário, se isso não acontecer, o presidente da CAP não tem dúvidas que há muitas explorações, nomeadamente as ligadas à cultura de regadio, que poderão encerrar, tal como já aconteceu com outras explorações, em consequência da seca.Aliás, o presidente da CAP lembra que os agricultores ainda não receberam qualquer apoio por causa da seca e acusa a ministra da Agricultura de falta de habilidade política e técnica para resolver o assunto, uma vez que os espanhóis já receberam as verbas previstas.O presidente da CAP adianta que apesar da chuva das últimas semanas, o território ainda não recuperou por igual da situação e, se a norte a situação tende a normalizar brevemente, a sul já não é assim e faz falta mais chuva.Eduardo Oliveira e Sousa reitera a falta de capacidade técnica da ministra da Agricultura no que toca também à gestão do Plano Estratégico de Política Comum (PEPAC) e a ausência de um debate efetivo para incorporar as ideias e necessidade dos agricultores no Plano. Eduardo Oliveira e Sousa considera que em matéria de PEPAC, a CAP só foi chamada para cumprir calendário. Não tem dúvida que se trata de um mau programa e espera que para 2023 seja possível fazer alterações.Por causa disso, admite que relativamente aos fundos de investimento do II Pilar, os concursos poderão ficar vazios ou não ter a velocidade de implementação desejada.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Hugo Neutel do Jornal de Negócios.