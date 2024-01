SNS: "É um sistema muitíssimo mal gerido!"

"É um sistema muitíssimo mal gerido!” Empresário e gestor de várias empresas ligadas ao sector da Saúde, Peter Villax lembra que numa empresa que aumentasse o orçamento em 5 anos em 56 por cento, como aconteceu na saúde, sem obter resultados, o gestor seria demitido.

"proliferação de modelos de gestão" sem mando nem qualidade de gestão. Para ajudar à sobrevivência do SNS, defende que as PPP da saúde devem voltar, mas para ficar: "Para as PPP e em força!"



Nesta entrevista ao programa Conversa Capital, Peter Villax também manifesta a sua preocupação particular com o sector da Comunicação Social. Para o presidente da Associação das Empresas Familiares é preciso financiar o sector da comunicação social através de uma taxa de internet.

Peter Villax contesta os discursos de dirigentes políticos que dizem que "isto está fantástico", qualifica o crescimento económico como "anémico" e diz que nos últimos 8 anos só houve duas políticas com consistência: as contas certas e o estatuto dos residentes não habituais. Diz que há neste sector uma "proliferação de modelos de gestão" sem mando nem qualidade de gestão. Para ajudar à sobrevivência do SNS, defende que as PPP da saúde devem voltar, mas para ficar: "Para as PPP e em força!"



Defende uma economia a crescer 4 a 5 por cento ao ano de forma sustentada, políticas fiscais estáveis e medidas para incentivar o investimento estrangeiro. Admite que até seja possível pagar 1000 euros de salário mínimo em 2028, como defende Pedro Nuno Santos, mas para isso acontecer, avisa, a economia tem de crescer mais. Considera que o aumento do rendimento das famílias tem de ser consequência do crescimento da economia e que o eleitorado não pode estar continuamente a ser "subornado" com o aumento dos salários e das pensões. Neste sentido, considera que tudo o que implique aumentar salários ou reduzir impostos deve depender do PIB.

Acusa António Costa de não ter tido políticas de longo prazo para o país, mas para já também não as identifica nos discursos nem de Pedro Nuno Santos nem de Luís Montenegro.



Isto apesar de ter gostado da forma como o novo secretário-geral do PS se dirigiu às empresas no discurso que fez no congresso do PS. De resto, sugere a um futuro governo que convoque os CEO das 100 maiores empresas portuguesas para fazer um pacto de crescimento para o país.

Segundo Peter Villax, reduzir o peso da dívida pública no PIB é aumentar o "balão de oxigénio" da economia portuguesa, mas esse excedente deve ser aplicado no aumento dos salários dos funcionários públicos, na melhoria dos serviços públicos e na redução dos impostos.





Uma entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Diana do Mar (Jornal de Negócios).