1.º de Maio: CGTP repudia críticas às celebrações e garante que regras foram cumpridas

Foto: António Cotrim - Lusa

A CGTP-IN repudiou as críticas às comemorações do 1.º de Maio, assegurando que todas as regras do distanciamento sanitário e de proteção da saúde foram cumpridas e que apenas exerceram um direito conquistado no 25 de Abril.