1.º de Maio: Jerónimo elogia sindicalistas por cumprirem regras

Foto: António Cotrim - Lusa

O secretário-geral do PCP abriu esta tarde a sua intervenção no debate quinzenal, no parlamento, a elogiar os sindicalistas da CGTP no 1.º de maio, por cumprirem "as regras das autoridades de saúde".