A pandemia na Europa. Mapas e números que enquadram a realidade nos vários países

O ECDC reúne nesta página de internet os dados mais recentes de todos os países europeus em relação à evolução da pandemia.





A última atualização é de 22 de outubro e faz uma radiografia da realidade dos últimos 14 dias.





A República Checa é atualmente o país europeu com vermelho mais carregado em relação ao número de novos casos, com mais de 1000 (1066,3) situações confirmadas por 100 mil habitantes.





Logo seguida pela Bélgica com 932,9 por 100 mil e a Holanda, com 596,1 por 100 mil.





Portugal, de acordo com estes dados da ECDC, andará com 243,4 novos casos por 100 mil habitantes.





No que diz respeito ao número de vítimas mortais por 100 mil habitantes, a situação atual é semelhante no que diz respeito à República Checa, que está também aqui com problemas acrescidos, com 8,5 mortos por 100 mil habitantes. Logo seguida pela Roménia (4,4) e Hungria (4,2).





Portugal, neste caso, regista 1,8 mortes por 100 mil habitantes.

Uma outra forma de ver a situação da Covid-19 na Europa é através do seguinte mapa que o ECDC disponibiliza na mesma página.





Não só dá uma visão alargada sobre a situação de todos os países em relação ao número de novos casos por 100 mil habitantes, como permite perceber que, mesmo dentro de um país, o problema não é uniforme.





Por exemplo, em relação a Portugal, facilmente percebe-se, como aliás tem sido revelado pelas autoridades portuguesas, que o norte vive nesta altura uma situação mais aguda. E que é no Alentejo e no sul do país que Portugal tem menos casos por 100 mil habitantes.

A primeira onde de Covid, que passou, e a segunda que está em curso. Mais pronunciada e ainda sem qualquer sinal de que o pico, ou seja, o pior, já tenha passado. O gráfico mostra a distribuição de casos confirmados em laboratório na Europa até ao dia 22 de outubro. Através de um outro gráfico, o EDCD fornece uma leitura muito clara sobre a evolução da pandemia na Europa ao longo do tempo. Com o gráfico seguinte, temos uma visualização do que tanto se tem falado nos últimos dias.O gráfico mostra a distribuição de casos confirmados em laboratório na Europa até ao dia 22 de outubro.