AC Milan, com Rafael Leão a marcar, cede empate em casa perante a Udinese

Os 'rossoneri' ainda estão na frente, com 57 pontos, mas podem ser alcançados ainda hoje pelo campeão Inter Milão, que joga em Génova no outro jogo antecipado da 27.ª jornada da Série A, e tem um outro jogo ainda para 'acertar calendário'.



Tudo pode complicar-se ainda mais domingo, quando o Nápoles, que, como o Inter, tem 54 pontos, jogar em Roma, com a Lazio, que foi eliminada na quinta-feira pelo FC Porto da Liga Europa. Em caso de triunfo, o topo da classificação pode ficar com três equipas 'irmanadas' com 57 pontos.



No estádio Giuseppe Meazza, o AC Milan não foi melhor que o seu adversário e até pode agradecer alguma falta de pontaria da Udinese e um penálti por marcar - um derrube de Tomori ao português Beto, que o árbitro não assinalou.



O AC Milan liderava então por 1-0, graças ao golo de outro luso na partida, Rafael Leão, que aos 30 minutos fez o seu oitavo tento no campeonato.



O passe foi de Tonali, a encontrar Rafael Leão no poste mais afastado. O antigo jogador do Sporting ganhou a Becão e rematou cruzado, fora do alcance de Silvestri.



A equipa da casa não dominava e era claramente a Udinese que estava mais perigosa, pelo que não se estranhou o empate aos 66 minutos, com Destiny Udogie a finalizar um lance bem 'embrulhado', em que ele próprio entrou na baliza.



Sem ideias ofensivas, os 'rossoneri' ficam-se pelo empate ante uma equipa que parecia acessível - a Udinese é apenas 14.ª da classificação.



Já fora da Liga dos Campeões e com a liderança da Série A em risco, o AC Milan tem na terça-feira um jogo importante na época, a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, contra o rival Inter Milão.