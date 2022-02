Academia de Amadores de Música em risco de mudar de local após 80 anos no Chiado

Há cerca de 80 anos no Chiado, a Academia de Amadores de Música está em risco de sair do prédio e do local onde está. Com quase 140 anos de história, está instalada há décadas no segundo andar de um edifício da Rua Nova de Trindade, mas já foi notificada da não renovação do contrato.