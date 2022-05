Açores antecipam segunda dose de reforço para idosos e residentes em lares

"Estamos a trabalhar na antecipação da segunda dose de reforço, também vulgarmente designada por quarta dose da vacina contra a covid-19, para maiores de 80 anos e residentes em lares. Esperamos poder avançar nos próximos dias", afirmou Clélio Meneses, em declarações aos jornalistas na Horta, à margem do plenário da Assembleia Legislativa Regional.

O governante não soube precisar a data de início de administração da vacina, devido à "condição arquipelágica" dos Açores e ao facto de ainda não se saber quando vão as vacinas chegar às nove ilhas, mas mostrou-se confiante de que o processo decorra "ainda este mês".

Quanto aos doentes imunodeprimidos, o secretário regional disse que "já podiam tomar" esta segunda dose de reforço "por prescrição médica".

No continente, os idosos com mais de 80 anos e os residentes nos lares vão ser vacinados com a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 num processo que se inicia na próxima segunda-feira, anunciou na quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS revelou ainda que as crianças e jovens entre os 12 e 15 anos com condições de imunossupressão, no âmbito da norma publicada sobre esta matéria, também passam a ser elegíveis para receber uma dose adicional de vacina, na sequência de um parecer favorável da CTVC.

"Os jovens com estas condições serão vacinados de acordo com orientação e prescrição médica", informou a direção-geral.