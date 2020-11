Açores com 34 novos casos elevando para 359 número de ativos nas últimas 24 horas

Em comunicado, aquela entidade adianta que foram realizadas nas últimas 24 horas 1.506 análises nos dois laboratórios de referência da Região e detetados 26 novos casos positivos de covid-19 em São Miguel, seis na Terceira, um na ilha do Pico e um na ilha do Faial.

Foram ainda registadas 19 recuperações na Região, das quais 13 em São Miguel e seis na ilha Terceira, elevando o número total de casos recuperados para 509.

De acordo com a Autoridade de Saúde dos Açores, "a Região conta agora com 33 cadeias de transmissão ativas", mais quatro do que as assinaladas na quinta-feira.

Das cadeias de transmissão ativas, "22 são na ilha de São Miguel, oito na ilha Terceira, uma partilhada entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge, uma na ilha do Pico e uma na ilha de São Jorge", acrescenta o comunicado.

Nos Açores foram detetados até hoje 964 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19 e foram registados até à data 17 mortes associadas à covid-19, todas em São Miguel.

Há atualmente 509 casos recuperados e 359 casos positivos ativos, dos quais um na ilha de Santa Maria, 244 na ilha de São Miguel, 106 na ilha Terceira, um na ilha de São Jorge, dois na ilha do Pico, três na ilha do Faial e dois na ilha das Flores.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.444.426 mortos resultantes de mais de 61,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.276 pessoas dos 285.838 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.