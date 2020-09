Açores com sete novos infetados nas últimas 24 horas

No seu comunicado diário, a entidade explica que, "decorrentes das 1.020 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas, foram diagnosticados sete casos positivos de covid-19", dos quais "três em São Miguel, um na Terceira e três no Faial".

Há ainda a registar três recuperações na ilha de São Miguel, elevando para 181 o número de casos recuperados de covid-19 na região.

Quanto aos casos diagnosticados na ilha de São Miguel, reportam-se a dois homens, com 30 e 35 anos, e uma mulher com 33 anos, "não residentes, que desembarcaram na região provenientes de ligação aérea com o território continental, tendo obtido resultado negativo no teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 realizado antes do embarque e resultado positivo no teste de despiste efetuado após o sexto dia", diz a Autoridade de Saúde açoriana.

O caso diagnosticado na ilha Terceira reporta-se a um homem com 28 anos, "não residente, que desembarcou na região proveniente de ligação aérea com o território continental e obteve resultado positivo no teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 realizado à chegada".

Os casos diagnosticados na ilha do Faial são três homens, com idades compreendidas entre os 33 e os 63 anos, "não residentes, que desembarcaram na região provenientes de ligação aérea com o território continental, tendo obtido resultado negativo no teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 realizado antes do embarque e resultado positivo no teste de despiste efetuado após o sexto dia".

Todos os casos "apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas delegações de saúde concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, bem como todos os inerentes ao aprofundamento da investigação epidemiológica", informa a entidade.

Até ao momento, foram detetados na região 302 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 73 casos positivos ativos, dos quais 49 em São Miguel, 11 na Terceira, cinco no Pico, quatro na Graciosa, três no Faial e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia ocorreram 16 mortes relacionadas com a covid-19, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.963 pessoas dos 74.717 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde