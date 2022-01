Açores vacina crianças entre os 5 e 11 anos

Nas ilhas de São Miguel e Terceira, as duas mais populosas dos Açores, a vacinação pediátrica contra a covid-19 funcionará em regime de casa aberta (sem necessidade de marcação), mas os centros de vacinação terão dias e horários exclusivos.No resto do arquipélago, a vacinação será efetuada nos centros de saúde por agendamento, arrancando ainda esta semana na maioria das ilhas.Os Açores são a última região do país a vacinar crianças entre os 5 e os 11 anos contra a covid-19.

Segundo a Direção Regional da Saúde, o processo poderá abranger cerca de 11 mil crianças em toda a região.