Administradores do BPI renunciam a prémios de desempenho

De acordo com uma nota de imprensa do BPI, esta decisão surgiu em coordenação com uma iniciativa similar anunciada hoje pelo CaixaBank.

No comunicado, o banco salienta ainda algumas das suas iniciativas face à crise económica e social causada pela pandemia.

"Desde o início da crise, o BPI tem vindo a desenvolver uma intensa atividade de apoio às empresas e famílias portuguesas, através da execução dos apoios públicos e da aplicação de moratórias assumidas voluntariamente pelo próprio banco para todas as modalidades de crédito", afirma na nota.

O banco lembrou que, no plano social, a Fundação "la Caixa", em associação com o BPI, manteve todos os seus programas previstos para 2020 e apoiou novas iniciativas de resposta à presente crise, nomeadamente a distribuição de `tablets` a instituições de saúde, para facilitar a comunicação com doentes internados, e o desenvolvimento de um projeto de produção de um ventilador português, em associação com outras instituições.

O BPI e a Fundação "la Caixa" anunciaram hoje que decidiram alargar os prazos de candidatura aos Prémios Capacitar, Seniores e Rural, para apoiar novas iniciativas de acompanhamento às pessoas mais afetadas pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Estes três prémios contam com uma dotação global de 2,25 milhões de euros.