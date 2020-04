África deve fazer "tudo o que for preciso" para aumentar despesas de saúde

"A prioridade imediata é os países fazerem o que for preciso para aumentar as despesas com a saúde pública para conter a propagação do vírus, independentemente da margem orçamental e do peso da dívida", lê-se no relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais da África subsaariana.

Recuperando uma célebre expressão usada pelo antigo presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi, em 2012, e que muitos consideram ter sido fundamental para garantir a sobrevivência do euro, o departamento africano do FMI alerta que "são urgentemente necessárias medidas decisivas para limitar as perdas económicas e humanitárias e proteger as sociedades mais vulneráveis do mundo".

Para o departamento dirigido por Abebe Aemro Selassie, entre estas medidas está o aumento da despesa pública com a saúde, numa alínea com o título `Pessoas Primeiro`, o apoio orçamental e a solidariedade internacional.

"O apoio orçamental temporário, considerável e atempado é crucial para proteger as pessoas e as empresas mais afetadas, incluindo aquelas no setor informal", afirma-se no documento, que acrescenta que "as políticas públicas podem incluir transferências diretas de dinheiro para ajudar as pessoas em dificuldades (incluindo através de tecnologias digitais) e apoios temporários e diretos aos setores mais atingidos".

O relatório deste semestre sobre a África subsaariana, que incide totalmente sobre a pandemia da covid-19, alerta ainda que, depois deste aumento de despesa na área da saúde, "os países devem reverter as posições orçamentais para trajetórias que garantam a sustentabilidade da dívida", que no ano passado representava 57% do PIB, em média, e que este ano deverá subir para os 64% do PIB.

A direção do FMI reconhece a importância da "solidariedade internacional" e salienta que "a capacidade dos países de montarem a resposta orçamental necessária é altamente dependente de um amplo financiamento externo, de empréstimos e de condições concessionais [abaixo das taxas de juro praticadas pelo mercado] que sejam proporcionados pela comunidade financeira internacional".

Se o financiamento internacional não chegar, "os problemas temporários de falta de liquidez correm o risco de transformar-se em problemas de solvência, o que resultaria numa crise a longo prazo", conclui o FMI.