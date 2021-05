África do Sul começou hoje a vacinar maiores de 60 anos

As autoridades da saúde sul-africanas anunciaram que o objetivo é agora vacinar cinco milhões de cidadãos a partir dos 60 anos até ao fim do mês de junho com a vacina da Pfizer, em 87 pontos de vacinação em todo o país, o mais afetado pela doença do continente africano.

Nesse sentido, o Governo anunciou que o programa de vacinação contra a covid-19 conta a partir de hoje com 975.780 doses da Pfizer, após a chegada ao país de 325.260 doses do mesmo fármaco na noite de domingo.

"Vamos terminar a inoculação de 1,2 milhões de funcionários da saúde até ao final da semana", adiantou, em comunicado, o ministro da Saúde sul-africano, Zweli Mkhize.

"Cinco milhões de cidadãos serão vacinados até ao fim de junho, desde que seja feito o fornecimento de vacinas tal como antecipamos", salientou.

O governante referiu que o Governo sul-africano estima receber até ao fim do mês de junho 4,5 milhões de doses da farmacêutica Pfizer e 2 milhões de doses da Johnson & Johnson logo que esteja disponível para o mercado.

De acordo com dados divulgados pelo ministro da Saúde, mais de 1,2 milhões de cidadãos com 60 anos e mais de 914.000 profissionais de saúde registaram-se online para serem vacinados.

Na província de Gauteng, onde reside a grande maioria da comunidade portuguesa e de lusodescendentes, o governo provincial sul-africano estima inocular 1,3 milhões de cidadãos maiores de 60 anos.

De acordo com as autoridades locais, cerca de 88.000 funcionários de saúde em Gauteng, atualmente a província mais afetada pelo novo coronavírus com 434.597 casos de infeção numa população de cerca de 15,5 milhões de habitantes, ainda não receberam a vacina contra a covid-19.

A nível nacional, um total de 478.733 funcionários da saúde foram vacinados até ao momento com a vacina da farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson, segundo as autoridades de saúde sul-africanas.

A África do Sul, com 59,62 milhões de habitantes em 2020, segundo dados oficiais, e mais de 11 milhões de testes realizados à covid-19, contabiliza um total cumulativo de 1.613.728 casos de covid-19, anunciaram as autoridades de saúde sul-africanas.

Nas últimas 24 horas, o país registou 27 mortes associadas à covid-19 totalizando 55.210 óbitos, 1.524.352 pessoas recuperadas da doença respiratória e 34.166 casos ativos de covid-19, adiantou o governo sul-africano.