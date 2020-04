Albuquerque determina cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos durante 15 dias

A cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos decorre a partir das 00:00 deste domingo e visa combater a propagação da covid-19, anunciou o líder do executivo regional.A hipótese já tinha sido admitida este sábado ao início da tarde pelo executivo, depois de se registarem 10 novos casos positivos no concelho, enquanto outras 40 pessoas aguardam os resultados dos respetivos exames laboratoriais.Segundo Albuquerque, a decisão foi tomada de acordo com a autoridade de saúde de Câmara de Lobos, com o parecer da Autoridade de Saúde Regional, a concordância do presidente da câmara e a anuência do representante da República.

"Esta é uma medida difícil, mas em nome da saúde pública o Governo toma esta medida de forma consciente e determinada", sublinhou Miguel Albuquerque.



A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 157 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 687 pessoas das 19.685 registadas como infetadas.