Alemanha regista 14.455 novos casos e 240 mortes nas últimas 24 horas

O Instituto Robert Koch (RKI) advertiu na quinta-feira que os números durante esta período devem ser considerados parciais, o que implica que para a próxima semana haverá novos picos de infeções e mortes causadas pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

Até agora, o valor máximo de contágios num dia (33.777) foi registado no dia 18 de dezembro e do número de mortes (962) foi na passada quarta-feira, quando entraram em vigor novas medidas mais restritivas, que continuarão até 10 de janeiro.

O número total de casos positivos desde o início da pandemia no país, no final de janeiro, subiu para 1.627.103 - dos quais 1.206.200 já recuperaram - e o do número de mortes para 29.422

A incidência média acumulada no país em sete dias situa-se nos 170,7 casos por 100.000 habitantes. No estado da Saxónia, esta incidência sobe para os 401 casos e num dos seus distritos, Bautzen, atinge os 518 por 100.000 habitantes.

As restrições impostas na Alemanha incluem o encerramento de lojas e escolas não essenciais, além da suspensão de atividades nos setores do lazer, desporto, cultura e gastronomia que está em vigor desde o início de novembro.

O limite de cinco pessoas de dois lares em reuniões privadas - que não inclui crianças menores de 14 anos no cálculo - é mantido.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.743.187 mortos resultantes de mais de 79,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.