Alemanha regista 18.485 novos casos e 284 mortes nas últimas 24 horas

Há uma semana, foram registados 24.329 casos positivos e 306 mortes.

Hoje, a incidência acumulada em sete dias caiu na Alemanha para 125,7 novas infeções por 100.000 habitantes, representando um queda em comparação com os 129,1 de quinta-feira 153,4 de há uma semana, enquanto o número de pacientes com covid-19 continuam a descer nos cuidados intensivos.

O número máximo de infeções foi registado em 18 de dezembro com 33.777 novas casos positivos num dia e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244, enquanto a incidência acumulada atingiu o seu pico em 22 de dezembro com 197,6.

O fator de reprodução semanal é de 0,88, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma média de 88 outras pessoas.

Na quinta-feira, 4.768 pacientes com covid-19 estavam internados nas unidades de cuidados intensivos (sete a menos num dia), e entre estes, 2.836 (59% e 44 a menos em relação à quarta-feira) necessitam de ventilação assistida, segundo o Associação Alemã Interdisciplinar para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Num dia, os cuidados intensivos receberam 434 novos pacientes com covid-19 e 130 dos admitidos nestas unidades morreram.

"O aumento dos casos em geral e das infeções pela variante B.1.1.7. resultou no aumento dos internamentos, principalmente na faixa etária entre os 35 e os 79 anos. O aumento do número de pacientes nas unidades de cuidados intensivos parece que no momento tem sido possível travar", indicou o RKI.

A Alemanha acumulou 3.491.988 caos positivos e 84.410 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia.

Cerca de 3.128.800 pessoas foram consideradas recuperadas, enquanto os casos ativos somam atualmente cerca de 278.700 no país.

Na Alemanha, 7.145.486 pessoas receberam as duas doses da vacina (8,6% da população) e 25.451.513 (30,6%), pelo menos uma dose, segundo relatório diário da RKI, que conta com "sucessos notáveis na campanha de vacinação apenas em algumas semanas".