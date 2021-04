Alemanha registou 298 mortes e 9.677 novos casos nas últimas 24 horas

O RKI frisa que os últimos dados não são completamente fiáveis porque durante os feriados religiosos registaram-se menos testes e alguns departamentos locais não comunicaram ainda os balanços definitivos.

A incidência acumulada em sete dias caiu até aos 110,1 casos por cada 100 mil habitantes sendo que na passada sexta-feira tinha alcançado os 134,0 casos.

Os números que dizem respeito aos casos positivos contrastam com os que se verificaram nos dias anteriores aos feriados: 24.300 novas infeções na passada quinta-feira e 21.888 casos registados na última sexta-feira.

Na Alemanha, o país mais populoso da Europa morreram 77.401 pessoas vítimas de SARS CoV-2 e somaram-se já 2.910.455 casos desde o início da pandemia.

Até segunda-feira, de acordo com os últimos balanços, foram administradas pelo menos uma dose da vacina a 12,7% da população e 5,5% receberam as duas doses do composto contra a covid-19.

Durante os quatro dias das férias da Páscoa acelerou-se a campanha de vacinação tendo-se começado a administrar a fórmula da AstraZeneca às pessoas com mais de 60 anos de idade, uma medida que cumpre a decisão de suspender o uso do composto às pessoas com menos de 60 anos, por recomendação dos especialistas.

O ministro da Saúde alemão, Jens Saph, espera que no início de maio cerca de 20% da população tenha recebido, pelo menos a primeira dose, da vacina.