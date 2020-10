Alemanha supera 4.000 novos casos num dia e aumentam zonas de risco

De acordo com os critérios do RKI, uma zona é designada de risco quando supera as 50 infeções por 100.000 habitantes em sete dias. Além de Berlim, também Colónia, Frankfurt, Estugarda e Munique integram a lista de 30 cidades e distritos a vermelho no mapa alemão.

Para esta quarta-feira está prevista a primeira reunião presencial da chanceler Angela Merkel com os líderes dos 16 estados federados, para debater os novos passos na luta contra as cadeias de transmissão do vírus. Algumas regiões exigem regras iguais para todo o país, que não penalizem setores como o turismo.

O RKI avisou hoje que, mesmo depois de disponibilizada uma ou mais vacinas contra a covid-19, as medidas de contenção na via pública deverão manter-se. Pelo menos, numa fase inicial em que a vacina só poderá ser administrada de "forma limitada", deve observar-se um "comportamento responsável", que deve incluir o cumprimento da distância física e das regras de higiene e o uso da máscara.

Depois de ter registado 2.467 novos casos de covid-19 na segunda-feira, os valores voltam hoje a superar os 4.000, com os estados mais populosos, Renânia do Norte-Vestefália e Baviera, a continuarem a ser os mais afetados. O pico de infeções no país aconteceu no final de março, altura em que se verificaram cerca de 6.000 por dia.

A Alemanha regista, desde o início da pandemia de covid-19, um total de 329.453 casos, 279.300 já considerados curados. O número de vítimas mortais chega agora às 9.634, com uma subida de 13 em relação ao dia anterior.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.094 pessoas dos 87.913 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.