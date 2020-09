Alerta do Governo. Madrid corre "sério risco" sem regras mais rígidas no combate ao vírus

Subiu de tom o aviso à navegação do Governo espanhol. O ministro da Saúde pediu hoje às autoridades de Madrid que tomem medidas mais rígidas nos locais onde a propagação do vírus é maior. E alertou que os residentes da capital e as regiões vizinhas correm "sério risco" sem um confinamento mais eficaz.