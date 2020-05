Amnistia Internacional. Países americanos não protegem profissionais de saúde no combate à Covid-19

A organização não-governamental de defesa dos Direitos Humanos, num relatório divulgado esta terça-feira, alertou para as "condições pouco seguras" e a falta de proteção dos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia nos países do continente americano - atualmente o centro da pandemia, contando com cerca de 2,1 milhões de casos confirmados e 127 mil óbitos.





No documento, a Amnistia Internacional insta os países desta região a dar prioridade e proteger os direitos dos profissionais de saúde durante a pandemia, apelando ainda aos Estados Unidos para que tomem ações rápidas e decisivas de forma a garantir o financiamento contínuo à OMS.







Intitulado O custo da cura: os direitos dos profissionais de saúde nas Américas durante a Covid-19 e o depois , este relatório denuncia as fracas "condições de segurança" em que os profissionais de saúde trabalham durante a resposta à pandemia, com "equipamento de proteção insuficiente" e o "risco de represálias por parte das autoridades ou dos empregadores", caso denunciem a situação, sendo que "alguns sofreram ameaças de morte e ataques físicos".





Para a elaboração deste relatório, foram realizadas 21 entrevistas a profissionais de saúde de oito países do continente americano: EUA, México, Honduras, Nicarágua, Guatemala, República Dominicana, Colômbia e Paraguai. E nestas, "apenas dois profissionais disseram à Amnistia Internacional que consideravam possuir equipamento de proteção individual (EPI) adequado ou quase adequado".



Os restantes 19 realçaram "preocupações sobre a falta de EPI adequado", assim como sobre a "licença médica, descanso e apoio inadequado à saúde mental no trabalho".





Nos casos documentados no relatório, a ONG relata situações de trabalhadores que limpam hospitais sem luvas, casos de despedimentos após a denúncia das condições de trabalho ou ataques e apedrejamentos de profissionais de saúde.







A Amnistia Internacional descobriu que a maioria dos responsáveis pela limpeza e higienização dos hospitais geralmente era mal paga e que os empregadores não lhes garantiam equipamentos de proteção individual necessários, como indicam as diretrizes da OMS.



"Um médico das Honduras disse à Amnistia Internacional que viu funcionários da limpeza no seu hospital a usar as próprias mãos para limpar áreas expostas a pacientes com Covid-19", lê-se no documento.





Na Cidade do México, um trabalhador de 70 anos relatou à ONG que quando pediu à empresa para o retirarem das limpezas das áreas com doentes Covid-19, devido à sua idade e ao risco de exposição ao vírus, a empresa concordou mas reduziu 16 por cento do seu salário.

"Medo" e restrições afetam direito à saúde



Foram vários os profissionais de saúde que "expressaram medo de sofrer represálias por denunciarem condições inseguras de trabalho, e alguns com que a Amnistia Internacional falou foram demitidos dos empregos por se manifestarem ou enfrentaram processos disciplinares no trabalho".







Alguns profissionais da Nicarágua, segundo o relatório, "não foram apenas demitidos por usar os EPI no trabalho, mas também, por vezes, foram-lhes retirados violentamente os equipamentos de proteção que usavam".



A Amnistia lembra que "restrições à liberdade de expressão também afetaram o direito à saúde e o acesso das pessoas a informações relacionadas à saúde".



Na Venezuela, por exemplo, as autoridades prenderam jornalistas que publicaram informações sobre a pandemia e acredita-se que os dados oficiais sobre o número de infetados estejam a ser manipulados.





"É impossível proteger a saúde de mais de um bilião de pessoas que vivem nas Américas se os governos insistirem em silenciar os denunciantes, jornalistas e profissionais de saúde que corajosamente levantam as suas vozes para denunciar condições inseguras de trabalho e exigir, com razão, uma resposta adequada e responsável à situação da pandemia", disse Erika Guevara Rosas, num comunicado.



Amnistia apela aos EUA para agirem





Lembrando o destaque e relevância que os vários profissionais de saúde têm tido devido à pandemia, a ONG lamenta, no entanto, que esse "profissionais enfrentem sérios desafios no que toca aos Direitos Humanos no trabalho e na saúde".



"Nestes tempos difíceis, devemos uma profunda gratidão aos hospitais, às equipas de limpeza, aos médicos, aos enfermeiros e auxiliares de enfermagem e aos epidemiologistas pelo trabalho incansável para nos manter seguros. Mas agradecer não é suficiente. Os governos devem tomar medidas para garantir que os seus direitos e segurança básicos não voltam a estar em risco novamente", pede num comunicado Erika Guevara-Rosas, diretora de Amnistia Internacional nas Américas.







No relatório, a Amnistia Internacional faz um apelo direto aos Estados Unidos, principal ator na região, pedindo a Washington que tome "ações rápidas e decisivas" para garantir o financiamento contínuo à Organização Mundial de Saúde.



"Nas Américas estão cerca de metade das pessoas no mundo que testaram positivo para a Covid-19, existindo mais de dois milhões de casos confirmados. Como a América Latina ainda enfrenta as semanas mais letais, é vital que todos os países se reúnam para garantir que o financiamento da saúde não seja prejudicado neste momento crucial", frisou Erika Guevara-Rosas.



"Esta pandemia não tem fronteiras e os EUA devem apoiar uma solução global, juntando-se a outros países para financiar a OMS de forma a garantir que a sua capacidade técnica e especializada seja aplicada onde for mais necessário", concluiu.





A Amnisitia Internacional deixa assim um apelo à cooperação entre todos os Estados no combate à pandemia, lembrando que "os governos devem agir urgentemente para proteger o pessoal de saúde e a população em geral durante a pandemia da Covid-19, mas também além dessa pandemia, nos próximos meses e anos".