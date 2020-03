André Villas-Boas quer "suspensão de tudo o mais rapidamente possível"

Apesar de ter a equipa, segunda classificada na Liga francesa, "pronta para continuar a jogar", se necessário, o técnico pede que tanto o campeonato como quaisquer outras competições desportivas sejam suspensas.

Montpellier e Marselha têm encontro agendado para sábado, na 29.ª ronda da `Ligue 1`, mas à porta fechada.

"Estou pronto para ter o salário suspenso, a minha prioridade é a saúde. (...) Na China, sofreram com o vírus mais cedo do que todos, mas com a disciplina e responsabilidade que os europeus não têm. Não gostamos de seguir ordens e brincamos com a saúde", advertiu.

O técnico disse ainda confiar no Estado francês e apontou para exemplos de outros campeonatos suspensos noutros países, criticando os adeptos do Paris Saint-Germain, que, após a eliminação à porta fechada do Borussia Dortmund frente aos parisienses, na quarta-feira, se juntaram em torno do Parque dos Príncipes.

"Não podem fechar museus e escolas e deixar três mil pessoas juntarem-se assim. (...) Se a minha família for afetada por alguém que lá esteve, vou apresentar queixa contra o município de Paris", acrescentou, pedindo aos adeptos marselheses para "ficarem em casa" no jogo com o PSG, em 22 de março, marcado para decorrer à porta fechada.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.