Angola com mais 126 infeções e seis mortes

Dos 126 novos casos, 30 foram reportados no Zaire, cinco na Huíla, três na Lunda Sul, dois em Benguela e igual número no Uíje, já Huambo, Cabinda, Cuanza Sul e Cunene tiveram um caso e Luanda conta com mais 80 infetados.

As idades variam entre 3 e 68 anos, sendo 88 de sexo masculino e 38 feminino

Nas últimas 24 horas, seis doentes, quatro homens e duas mulheres de 29, 51, 57, 60, 66 e 75 anos, todos de nacionalidade angolana, morreram.

Outras 84 pessoas recuperaram, na província de Luanda.

Angola totaliza 7.222 casos, incluindo 234 óbitos, 3.012 pacientes recuperados, e 3.976 ativos, dos quais 15 críticos e 20 graves.

Foram testadas 2469 amostras num total de 128.827 processadas até a data.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos e quase 39 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 39.403 mortos confirmados em mais de 1,6 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 234 óbitos e 7.222 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.068 casos), Cabo Verde (79 mortos e 7.444 casos), Moçambique (73 mortos e 10.392 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.389 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 928 casos).