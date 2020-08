Angola com mais 64 casos e uma morte nas últimas 24 horas

No total, Angola soma agora 1.344 casos, incluindo 503 recuperados e 59 mortos.

Dos 64 novos casos, 58 são de Luanda, 4 da província do Cunene e um da província do Bié, com idades entre os três e os 78 anos, 53 do sexo masculino e 23 feminino.

Dos 782 casos ativos, quatro estão em estado crítico, com ventilação mecânica invasiva, 18 em estado grave e 760 assintomáticos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 694 mil mortos e infetou mais de 18,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 20.630 mortos confirmados em mais de 970 mil infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de casos e de mortos (4.821 infetados e 83 óbitos), seguindo-se Cabo Verde (2.583 casos e 25 mortos), Guiné-Bissau (2.032 casos e 27 mortos), Moçambique (2.029 casos e 15 mortos), Angola (1.344 infetados e 59 mortos) e São Tomé e Príncipe (871 casos e 15 mortos).