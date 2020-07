Angola com mais uma morte e 30 novas infeções soma 779 casos positivos e 30 óbitos

Franco Mufinda referiu que morreu um cidadão angolano, de 57 anos, que se encontrava a ser seguido no Hospital Militar.

Os novos infetados, 24 homens e seis mulheres, têm idades entre os 14 e 93 anos e são todos da província de Luanda, capital de Angola e o epicentro da pandemia.

Franco Mufinda, manifestando preocupação com o crescimento do número de casos nos últimos dias, apelou ao cumprimento das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus, nomeadamente o uso de máscara, a lavagem das mãos, a não violação da cerca sanitária e evitar as aglomerações.

Segundo o responsável, a tendência das projeções dos números da covid-19 para o país aponta para um aumento de casos nos próximos meses, "o que pode acontecer se a população continuar a não observar as boas atitudes", recomendadas diariamente pelas autoridades.

"Se a gente observar essas medidas no bom sentido, poderemos observar o achatamento da curva, teremos redução de casos, o contrário poderá levar-nos ao aumento de casos e levar até ao caos o nosso sistema de saúde, que `per si` lida com a gestão de outras endemias, a malária, tuberculose, VIH-SIDA e o crescimento a cada dia que passa de doenças crónicas não transmissíveis", disse.

O país conta agora 221 recuperados, 528 casos ativos, dos quais 14 se encontram em estado crítico, sob ventilação mecânica, três com necessidade de hemodiálise.

O laboratório processou 2.721 amostras, das quais 30 foram positivas e até à data há um acumulado de 51.191 amostras processadas, entre as quais 769 positivas.

Em África, há 15.418 mortos confirmados em mais de 736 mil infetados em 54 países, segundo estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções e de mortos (2.350 casos e 51 mortos), apesar de ter revisto em baixa os casos após vários dias sem atualizações, seguida de Cabo Verde (2.107 casos e 21 mortos), Guiné-Bissau (1.949 casos e 26 mortos), Moçambique (1.536 casos e 11 mortos), Angola (779 infetados e 30 mortos) e São Tomé e Príncipe (746 casos e 14 mortos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 610 mil mortos e infetou mais de 14,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.