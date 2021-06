Angola com quatro mortes e 195 novas infeções nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os casos positivos foram reportados em 11 das 18 províncias angolanas, designadamente Luanda (122), Huambo (33), Benguela (9), Cunene (7), Uíje (7), Huíla (7), Namibe (6), Cabinda (1), Cuanza Sul (1), Malanje (1) e Moxico (1), sendo 103 do sexo masculino e 92 do sexo feminino, com idades entre 02 meses e os 85 anos.

Os óbitos, todos do sexo masculino, com idades entre 5 e 76 anos, foram registados dois em Cabinda, um em Benguela e um na Huíla, tendo as recuperações sido verificadas 85 em Luanda, sete no Huambo, cinco em Malanje, três na Huíla e duas no Cunene, em pessoas com idades que vão de 01 a 78 anos.

Com a atualização de hoje, o país soma 37.289 casos positivos, dos quais 851 óbitos, 31.105 recuperados, tendo ativos 5.333 casos, dos quais 17 em estado crítico, 25 graves, 31 moderados, 34 leves e 5.226 assintomáticos, estando em internamento 116 pacientes, em quarentena institucional e sob vigilância epidemiológica 2.383 contactos.

Os laboratórios processaram 2.352 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 622.532 amostras processadas com uma taxa de positividade de 6%, enquanto nos pontos de entrada e saída da província de Luanda foram testadas na base do teste de antigénio 367 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.835.238 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.