Angola entre os quatro países que recebem hoje vacinas da Covax

Os restantes três países serão o Cambodja, a República Democrática do Congo e a Nigéria, adiantou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa online sobre o progresso da Covax na distribuição das vacinas.

A plataforma iniciou na segunda-feira a entrega de vacinas no continente africano, com o Gana e a Costa do Marfim a serem os primeiros países a vacinar profissionais de saúde com doses distribuídas pela plataforma.

Presente na conferência de imprensa, o Presidente do Gana, Nana Akudo-Addo, elogiou o programa, afirmando que permite que as vacinas contra o coronavírus SARS-CoV-2 cheguem aos países mais pobres, mas apelou à plataforma para que apoie a produção dos medicamentos no próprio continente "para tornar as vacinas mais acessíveis".

Um objetivo também defendido pelo diretor-geral da OMS, que considerou, no entanto, tratar-se "de um desafio a enfrentar".

A plataforma Covax pretende entregar 90 milhões de doses de vacinas no continente africano até final deste mês, adiantaram o responsável da OMS e a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore.

A entrega de vacinas pela Covax também se estreou na América Latina, tendo entregado na terça-feira à Colômbia as primeiras doses, adiantou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O diretor-geral da OMS anunciou na segunda-feira que, até ao fim de maio, serão entregues 237 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 a 142 países.

"Mais 11 milhões de doses serão entregues esta semana", garantiu o responsável numa conferência de imprensa `online` a partir de Genebra.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 2,5 milhões de mortes em todo o mundo, desde que foram reportados os primeiros casos na China em dezembro de 2019, tendo sido diagnosticados mais de 114,3 milhões de infetados.

Nas últimas 24 horas, África registou mais 300 mortos, atingindo um total de 104.012 óbitos, e 8.546 novos infetados.

Segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infeções subiu para 3.905.936 e houve mais 8.596 recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas, para um total de 3.484.646.

A África Austral continua a ser região mais afetada, com 1.838.637 infetados e 56.555 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.513.959 casos e ultrapassou hoje as 50 mil mortes (50.077).

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 1.164.994 infetados e 33.042 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 407.382 infeções e 7.600 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 390.581 e o de mortes passou hoje as cinco mil (5.016).

A África Central tem 104.342 casos e 1.799 óbitos.