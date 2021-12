Angola está a registar aumento rápido de casos desde dia 15 deste mês

"Nós estamos a registar desde o dia 15 de fevereiro um aumento e muito rápido de casos de covid-19", disse Helga Freitas, em declarações à rádio pública angolana, quando confirmava a presença de uma virose em Luanda.

Helga Freitas disse que "provavelmente a vacinação está a ter o seu efeito".

"Não nos devemos esquecer que temos em circulação no mundo a nova variante, Ómicron, que é cinco vezes mais rápida na transmissão da doença do que a Delta, por isso as pessoas devem fazer a sua vacinação (...) e completar o esquema de vacinação, isso é importante", salientou.

Relativamente à virose, a diretora nacional de Saúde Pública disse que o país tem circulação comunitária do vírus SARS-COV-2, "pelo que a primeira hipótese de diagnóstico que se coloca é a covid-19".

Segundo Helga Freitas, as pessoas que nos últimos dias têm como sintomas dores de cabeça, febres, dor na garganta, dores musculares, devem dirigir-se de imediato a uma unidade sanitária para confirmação de diagnóstico.

"É verdade que poderá ser uma simples virose, mas tem que ser confirmado, então devem dirigir-se a uma unidade sanitária para se fazer a confirmação de diagnóstico, pode tratar-se de uma virose ou tratar-se de covid-19 e aí sim já é mais crítico, porque é uma pessoa que vai transmitir a outras pessoas e esse é o procedimento que todas as pessoas devem ter", disse.

Angola registou, nas últimas 24 horas, 480 novos casos de covid-19, sem notificação de óbitos, e 57 recuperados.

O país totaliza 66.566 casos confirmados, 1.738 óbitos, 63.879 recuperados e 949 ativos, desde o início da pandemia em Angola em março de 2020.