Ano Novo Chinês. Viagens em massa começaram e deverão agravar pandemia

Três anos depois do início da política de “covid zero”, as autoridades chinesas decidiram em dezembro pôr fim à maioria das rígidas restrições contra a propagação do vírus. Desde então, a população de 1,4 mil milhões de pessoas desse país asiático tem sido fortemente afetada pela pandemia.Segundo Pequim,. O total de mortes deve ser, porém, bastante superior, se for tido em conta o número de pessoas que morreram em casa e em áreas rurais com sistemas de saúde mais debilitados.

Vários peritos em saúde pública estimam que mais de um milhão de pessoas morra com covid-19 este ano. O período mais sério da pandemia da China deve, aliás, estar prestes a começar.





Dias antes do início das férias de ano novo chinês, que começa oficialmente a 22 de janeiro, a imprensa do país tem divulgado notícias de hospitais rurais com medicação e equipamentos esgotados.

, alertou um médico em Xangai, em declarações ao jornal“Se os medicamentos antivirais e de outros tipos fossem abundantes, estaria mais confiante”, acrescentou.Para mitigar os efeitos da pandemia, a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que irá equipar todas as clínicas rurais com medicação para a febre, oxigénio e oxímetros de pulso.

Mais de dois mil milhões de viagens

Nos últimos dias, a principal estação ferroviária de Pequim ficou lotada de passageiros que deixaram a capital.Na cidade mais populosa da China, Xangai,que se dirigem à província de Anhui, no leste do país, indicou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O Ministério dos Transportes da China prevê que se realizem mais de dois mil milhões de viagens nas semanas próximas aos feriados.

As chegadas diárias a Macau ultrapassaram as 55 mil no sábado, o maior número desde o início da pandemia. Em Hong Kong,, de 50 mil para 65 mil pessoas por dia.O recomeço das viagens na China aumentou as expectativas de uma recuperação naquela que é a segunda maior economia do mundo, cujas taxas de crescimento são agora as mais baixas dos últimos 50 anos.