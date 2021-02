António Costa. Equipas de França e do Luxemburgo já chegaram a Portugal

As duas equipas vêm reforçar o combate à Covid-19, como lembrou António Costa, ao agradecer o auxílio e após sublinhar a necessidade de reforçar a vacinação no país.





Ao mesmo tempo, temos que ir reforçando o esforço de vacinação para criar imunidade. Agradeço o apoio das equipas luxemburguesa e francesa que hoje chegaram a Portugal e que vão apoiar os nossos profissionais de saúde neste combate.#COVID19 #vacinacovid19 #FicaEmCasa #EstamosOn — António Costa (@antoniocostapm) February 14, 2021





O primeiro ministro sublinhou ainda que a incidência da pandemia em Portugal tem vindo a diminuir depois do pico alcançado no final de janeiro.





Os progressos no combate à pandemia nas últimas semanas têm sido importantes, com a redução significativa do número de novos casos, de internados e de internados em unidades de cuidados intensivos.

Temos de persistir para conseguir reduzir ainda mais a incidência da pandemia. — António Costa (@antoniocostapm) February 14, 2021