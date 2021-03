António Saraiva defende levantamento de restrições já na próxima semana

Para António Saraiva, da CIP, Portugal deve começar a levantar restrições, já na próxima semana. O líder da Confederação Empresarial defende um desconfinamento progressivo.Em entrevista à SIC Notícias, António Saraiva também acusou o Governo de não fazer um planeamento atempado dos apoios, e de apenas correr atrás do prejuízo, no que respeita às dificuldades vividas pelas empresas.As críticas do líder da CIP, que esta quarta-feira participa na reunião de Concertação Social, dedicada ao tema do desconfinamento.