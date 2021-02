Apoios à economia adotados "à medida do necessário" - António Costa

"Continuaremos a adotar as medidas à medida que elas forem necessárias e para assegurar aquilo que tem sido a nossa prioridade: manter vivo o tecido económico, proteção do emprego, proteção dos rendimentos, de forma a que possamos atravessar este túnel muito difícil da vida nacional sem destruir aquilo que são os elementos indispensáveis para relançar a economia quando chegar ao momento", disse o primeiro-ministro.

António Costa falava na conferência de imprensa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final do Conselho de Ministros.

O chefe do Governo sublinhou que no novo estado de emergência, que se prolonga até 01 de março, "a regra é manter tudo como está" e defendeu que a melhor forma de medir o impacto das medidas na economia "é nos resultados" que têm vindo a ser conhecidos.

O primeiro-ministro lembrou que a taxa de desemprego ficou em 6,8% no final de 2020 "claramente abaixo daquilo que eram as previsões do Governo" e que a contração do Produto Interno Bruto (PIB) foi também "menor do que aquilo que era a generalidade das previsões internacionais".

Na conferência de imprensa, António Costa assumiu que o atual nível de confinamento devido à pandemia de covid-19 terá de ser mantido não apenas até ao final de fevereiro, mas também durante o mês de março.

Portugal registou hoje 167 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.480 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim da DGS revelou também que estão internadas 5.570 pessoas, menos 259, das quais 836 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, menos 17.