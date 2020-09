Argentina com 52 mortes e 6.986 casos nas últimas 24 horas

O país, com 44 milhões de habitantes, contabilizou 478.792 casos de covid-19 desde o início da epidemia, que resultaram em 9.859 mortes.

A província de Buenos Aires continua a ser o principal foco de transmissão, com 292.446 casos (3.269 dos quais nas últimas 24 horas), seguindo-se a capital, com 102.920 contágios (802 no último dia), mas todas as províncias registaram casos nas últimas 24 horas, com 18 com transmissão local, alertaram as autoridades sanitárias.

"Não conseguimos interromper a transmissão comunitária em nenhuma das áreas que têm esta situação epidemiológica. As 24 províncias do país têm casos confirmados e não temos províncias que não tenham confirmado casos nas últimas 24 horas", informou no domingo a secretária de Acesso à Saúde daquele país, Carla Vizzotti, citada pela agência de notícias espanhola Efe.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 880.396 mortos e infetou mais de 26,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 1.840 pessoas das 60.258 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

PTA // PTA

Lusa/Fim