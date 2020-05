Artistas pedem fim do bloqueio da Faixa de Gaza em tempo de pandemia

Numa carta aberta publicada na quarta-feira, centenas de artistas juntaram-se à Amnistia Internacional no apelo a um embargo militar a Israel “até que este país cumpra com as suas obrigações perante o direito internacional”., lê-se no manifesto.Entre os signatários da carta destacam-se nomes portugueses como o poeta e compositor Sérgio Godinho, a escritora Patrícia Portela, o coreógrafo Rafael Alvarez e o dramaturgo e encenador Tiago Rodrigues. A estes nomes juntam-se artistas internacionais como os cantores Viggo Mortensen Jr., Vic Mensa, os autores Irvine Welsh e Jeanette Winterson e os atores Steve Coogan, Julie Christie e Alia Shawkat., argumentam os artistas.Os primeiros casos de coronavírus nesta região foram relatados em março. Na Cisjordânia, onde existem 250 casos de infeção registados até ao momento, rapidamente foram impostas restrições que deixaram algumas cidades desertas. Logo após o primeiro surto, Belém foi isolada e foi declarado estado de emergência.O mesmo não aconteceu na Faixa de Gaza. Densamente povoada, a região não impôs praticamente nenhuma medida de restrição. As escolas e mesquitas foram encerradas, mas os transportes públicos, mercados e praias continuam com uma grande afluência e poucas pessoas utilizam máscara. Apesar disso, existem apenas 13 casos de infeção registados na região e todos estão em instalações de isolamento.Neste âmbito, organizações palestinianas, israelitas e internacionais humanitárias e de direitos humanos pediram o levantamento do cerco de Israel para que Gaza possa enfrentar a sua grave escassez de equipamentos médicos, expressando preocupação perante “uma potencial catástrofe humana”.“Instamos as autoridades israelitas a cumprir as suas obrigações legais e morais e ajudar os sistemas de saúde palestinianos – em Gaza e na Cisjordânia – tanto no combate à pandemia, quanto no atendimento a pacientes que precisem de cuidados de saúde contínuos, indisponíveis na Faixa de Gaza”, argumentaram as organizações numa declaração publicada no início de abril.Marcando dois anos desde que Israel matou sessenta manifestantes palestinianos em Gaza, os signatários sublinham que “o que acontece em Gaza é um teste para a consciência da humanidade”."Reconhecemos que os direitos garantidos aos refugiados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos também devem ser defendidos para os palestinianos”, lê-se ainda na carta. “Podemos ficar em casa, mas a nossa responsabilidade ética não deveria”, conclui o manifesto.O manifesto é também assinado pelo romancista irlandês Colm Tóibín, os artistas visuais Kevin Beasley e Shepard Fairey, os co-vencedores do Prémio Turner de 2019 Tai Shani e Lawrence Abu Hamdan, assim como pelo pianista e compositor belga Jef Neve e a dupla de artistas Adam Broomberg e Oliver Chanarin e pela jornalista canadiana Naomi Klein.