Associações apelam a que não continue em causa acompanhamento de doentes não-Covid

É um apelo conjunto, de seis associações, que representam pacientes com leucemia, insuficiência cardíaca ou doenças respiratórias crónicas. Estas entidades temem que o excesso de mortalidade em Portugal, este ano, esteja relacionado com o adiamento de rastreios, consultas, exames e tratamentos. Por isso, as associações pedem ao Governo que encontre uma solução para este problema.