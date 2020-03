Atuações da Orquestra Metropolitana de Lisboa suspensas até 5 de abril

"Na sequência das orientações da Direção-Geral da Saúde para diminuir a evolução epidemiológica da Covid-19, a AMEC | Metropolitana informa que todas as atividades performativas da Orquestra Metropolitana de Lisboa e de todas as formações académicas ficam suspensas até ao próximo dia 5 de abril", refere a AMEC, num comunicado hoje divulgado.

Na nota, a associação dá conta que tentará "que estas atividades sejam reagendadas para datas a anunciar oportunamente".

Os bilhetes para as atividades suspensas podem ser devolvidos através do ponto de venda onde foram comprados.

Até ao dia 05 de abril, a AMEC tinha agendadas, entre outras atividades, atuações da Orquestra Metropolitana de Lisboa, no sábado, no Teatro Thalia, em Lisboa, no dia 28 de março, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e, no dia 29, na igreja da Nossa Senhora da Consolação do Castelo, em Sesimbra.

A Orquestra Académica Metropolitana previa atuar no dia 19, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, no dia 20, no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e, no dia 21, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal.

A AMEC gere a Orquestra Metropolitana de Lisboa e, ainda, três escolas - a Academia Nacional Superior de Orquestra, o Conservatório de Música da Metropolitana e a Escola Profissional Metropolitana -, além das respetivas orquestras de alunos, como a Orquestra Académica, a de Sopros e a Clássica Metropolitana.

No ano passado, as diferentes entidades que a AMEC tutela realizaram 500 atividades às quais assistiram 90 mil espetadores.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

Portugal tem 78 casos confirmados.