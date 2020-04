Aulas `online` da Academia de Alcobaça mantêm alunos prontos para competição

Todas as semanas, às terças e quintas-feiras, Paulo Paulino largava a profissão de engenheiro informático, em Lisboa, e rumava a Turquel, no concelho de Alcobaça, para assumir o papel de diretor técnico e professor de danças desportivas, na HCT Dance Academy.

"Perfecionista" e "exigente" o treinador dos 30 alunos da academia, com idades entre os 12 e os 80 anos, viu a dedicação ao trabalho da academia converter-se em vitórias em várias competições nacionais.

E quando a pandemia de covid-19 e a declaração do estado de emergência obrigou os pares a manterem distância, Paulo Paulino resolveu encontrar forma de, "apesar de estar longe", conseguir "estar perto" dos alunos.

A solução encontrada foi "manter as aulas através da plataforma `ClasseRoom` e aproveitar a impossibilidade de os alunos treinarem a pares para, via `online`, treinarem passos, aperfeiçoarem técnicas e manterem a forma física.

"Provavelmente será a única escola de dança a usar esta plataforma para pôr os alunos a desenvolver trabalhos técnicos e teóricos, mas também, para os pôr a dançar e os manter focados", afirmou o professor.

A adaptação às novas tecnologias foi a resposta à "ansiedade" manifestada pelos atletas para quem "a dança é uma parte importante da vida de cada um" e que, de um dia para o outro, "se deparam com a incerteza em torno das competições, sem saber quando voltará a haver campeonatos".

Sentindo os alunos "meio desmoralizados", Paulo Paulino encontrou na plataforma a estratégia para "os manter ativos" e, neste compasso de espera entre competições, a oportunidade de os pôr a trabalhar para ficarem "tecnicamente perfeitos".

As aulas `online` seguem os ritmos das aulas presenciais, todas as terças e quintas-feiras, nos horários habituais, mas com o `passo doble` agora a dançar-se a `solo`.

Com duas exceções: "dois irmãos, que podem treinar juntos", e um casal, Avelino, de 80 anos, e Fernanda, sete anos mais nova, a destacaram-se "pela enorme capacidade de adaptação às novas tecnologias e pela dinâmica".

O casal, que entra normalmente em competições seniores, "é tratado como todos os outros alunos, faz os exercícios teóricos e práticos", cumprindo o plano de treinos semanais imposto pelo treinador com a dupla função de, por um lado, manter os dançarinos focados e, por outro, "manter o momento de socialização com que terminam sempre as aulas presenciais".

Até porque, na academia de Turquel, a competição é um dos pontos focais, mas entre o professor e os alunos a relação estende-se além da dança.

"No fim das aulas há sempre uma conversa, procuro saber como estão nos vários aspetos da vida e, no caso dos mais novos, saber como vai o aproveitamento escolar e se os objetivos estão a ser cumpridos".

Nesse mesmo espírito, a academia passou também a realizar uma gala anual em que os alunos podem mostrar o seu trabalho, para lá das competições, e que conta com o envolvimento dos pais, na preparação do guarda-roupa.

É a essa dinâmica que Paulo Paulino espera voltar quando as medidas de contingência aliviarem e a dança e possa voltar a fazer-se a pares.

"Talvez em maio isso possa começar a acontecer, com apenas um par na sala de cada vez", e o professor a poder trabalhar ao vivo, com cada dupla, rotativamente, em períodos de 45 minutos.

Se o vírus der tréguas - quem sabe? -, "talvez em setembro possamos organizar um campeonato", acrescenta.

Mas, até lá, treinadores e alunos continuam a dança virtual com que se preparam para competir num desporto que vai ganhando cada vez mais adeptos e que Paulo Paulino, júri internacional e presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Dança Desportiva, gostaria de ver mais divulgada.