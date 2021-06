Autárquicas: Chega defende 26 de setembro para data da realização das eleições

Foto: António Cotrim - Lusa.

Chega defendeu que as eleições autárquicas devem realizar-se no dia 26 de setembro, data que considera previsivelmente melhor face à evolução da covid-19 e por ser afastada do debate do Orçamento para 2022.