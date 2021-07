Autárquicas. Medina anuncia candidatura e promete creches gratuitas em Lisboa

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Com a promessa no final do próximo mandato de creches gratuitas para os filhos de jovens da classe média e com a farpa de António Costa de que esta não é uma candidatura para preservar o líder do partido. Destaques da apresentação da recandidatura de Fernando Medina à Câmara de Lisboa.